İstanbul ve Ankara’ya ‘tehlikeli’ atık sevkiyatı

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) İstanbul ve Ankara’ya tehlikeli ve toksik atık sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Bozoğlu, atıkların yüksek oranda ağır metal kurşun içerdiği için “depolanamaz” nitelikte olduğunu belirterek, “Karayolu ile taşınırken geçtiği bölgeler dahil depolandığı alanlar büyük risk altında. Sevkiyat acilen durdurulmalı” dedi. Bozoğlu, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tehlikeli atıkların kontrolsüzce depolanması nedeniyle ilgili firmaya geçen yıl 2 milyon TL ceza kestiğini ancak sonra bu atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılmasını kararlaştırdığını kaydetti.

Bozoğlu, İstanbul ve Ankara’yı tehdit eden atık skandalını basın toplantısı ile açıkladı. Bozoğlu, tehlikeli atık olan baca gazı tozundan çinko oksit üreten Marzinc Marmara Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. Karabük Şubesi’nin, üretim sonrası oluşan atıkları Karabük OSB’de depoladığını söyledi. Bozoğlu, bir süredir Karabük OSB’den tehlikeli ve toksik atık sevkiyatı başlatıldığını, atıkların İstanbul’da Kömürcüoda, Ankara’da ise Sincan Çadırtepe’de depolanmaya başlandığını belirtti.

2 milyon TL ceza

Bozoğlu, şunları kaydetti:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 Ocak 2017’de Marzinc firmasının atıklarının depolandığı alandan numune aldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde test ve analiz raporu hazırlandı. Bu analizde atığın tehlikeli ve toksik olduğu belirtildi. Bakanlık, tehlikeli atıkların kontrolsüzce depolanması nedeniyle 14 Kasım 2017’de Çevre Kanunu’na göre firmaya 2 milyon 100 bin TL ceza kesti.

Sınır değerin 15 katı ağır metal

Bakanlık, kendisine ait olan Çevre Referans Laboratuvarı’nda da analiz yaptı ve atıkların depolanmasına dair belirlenmiş olan 1. sınıf depolama tesisi sınır değerinden yaklaşık 15 kat daha yüksek oranda ağır metal olan kurşun bulunduğu tespit edildi. Yani Marzinc sahasından çıkan atıkların depolanamaz nitelikte olduğu raporda ortaya kondu. İçerisindeki kurşun oranı depolanma seviyesine çekilmeden bu tehlikeli atığın depolanması mümkün değil.”

Depolanamaz atık hammadde oldu

Bozoğlu, şöyle devam etti:

“Ancak Bakanlık daha sonra kendi kestiği cezayla çelişkili işlem yaptı. Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Karabük İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısına verdiği cevapta söz konusu atıkları bu kez tehlikesiz kabul ederek atıkların çimento fabrikalarında alternatif hammadde olarak kullanılabileceğine karar verdi.

Suya, toprağa, havaya bulaşma riski

Ulusal mevzuatımıza ve mühendislik bilimine göre yüksek seviyede kurşun ihtiva eden bu atıkların bırakın çimento fabrikasında hammadde yapılmasını, düzenli depolama sahasında depolanması bile mümkün değil. Kurşun, ölü doğum, davranış bozukluğu, hipertansiyon, anemi ve ölüme sebep oluyor. Ciddi çevresel etkileri olan bu maddenin bulunduğu atıkların doğru yönetilmesi gerek. Karabük OSB’den yola çıkan bu atıklar karayolu ile İstanbul ve Ankara’ya taşınırken geçtiği bölgeler dahil depolandığı alanlar büyük risk altında. Yer altı su kaynaklarımıza, toprağa, havaya bulaşma riski olan bu atıkların sevkiyatı acilen durdurulmalı. İstanbul ve Ankara Valisini göreve çağırıyorum. Bu atık kamyonları durdurulup mutlaka kontrol edilmeli”

“Tehlikeli çıkmış olsa dahi”

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün, Karabük İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne verdiği yanıtta şöyle denildi:

“Bahse konu firmanın faaliyeti sonucunda oluşan atıkların cüruf atığı olması ve yapılan analiz sonucunda tehlikeli çıkmış olsa dahi söz konusu atıkların tanımlanması için Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’te farklı uygun bir atık kodu bulunmaması sebebiyle 10 05 01 atık koduyla tanımlanmasına devam edilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan analiz çalışması sonucunda atığın tehlikeli atık olarak tespitinin yapılmış olması sebebiyle söz konusu atıkların lisanslı araçla bertaraf tesisine taşınması gerekmektedir.”

6 yılda 50 milyon ton tehlikeli atık

İstatistiklere göre Türkiye’de 2009 ve 2015 yılları arasında yılda ortalama 7,2 milyon ton tehlikeli atık oluştu. Yine bu süre içinde toplamda yaklaşık 50,5 milyon ton tehlikeli atık üretildi.