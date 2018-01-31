İstanbul Tabip Odası'ndan Kaftancıoğlu'na ziyaret

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti.

CHP’li Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmalara tepki gösteren Erez, siyasi baskılara karşı

dayanışmanın arttırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Erez ayrıca Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasına karşı gösterdiği tepkilerden ve verdiği dayanışma mesajlarından dolayı CHP’ye teşekkür etti. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul Tabip Odası Başkanı Erez’in ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek adalet isteyen toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya ve baskılara karşı birlikte mücadeleyi örgütlemeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyarete İstanbul TabipOdası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Dr. İncilay Erdoğan ve Hakkan Hekimoğlu da katıldı.