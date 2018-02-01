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01.02.2018 14:40

İstanbul Sözleşmesi Almanya'da yürürlüğe girdi

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İstanbul Sözleşmesi Almanya'da yürürlüğe girdi
Kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi, bugün Almanya'da da yürürlüğe girdi.

ANKA - İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesini değerlendiren Aile ve Kadından Sorumlu Bakan Katarina Barley, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin önemli bir ilerleme olduğunu ancak daha atılması gereken adımlar bulunduğunu belirtti.

Tam adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan sözleşmenin geçen Ekim ayında Federal Meclis ve Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından onaylandığı anımsatılıyor.

DW Türkçe’ye göre, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesini değerlendiren Almanya Aile ve Kadından Sorumlu Bakan Katarina Barley, kadınların şiddetten korunması için önlemlerin artırılması gerektiğine işaret etti. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin önemli bir ilerleme olduğunu ifade eden Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, "ancak daha atılması gereken adımlar bulunduğunu" belirtti.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: KADINLARA KARŞI ŞİDDET ALMANYA’DA YAYGIN

Sivil toplum kuruluşları da İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesi dolayısıyla yaptıkları açıklamada, kadınlara karşı şiddetin Almanya'da yaygın bir olgu olduğuna ve bununla mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Haberde, “11 Mayıs 2011 tarihinde imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi, 10 ülkenin belgeyi onaylamasının ardından, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmişti. İstanbul Sözleşmesi TBMM tarafından 14 Mart 2012'de kabul edilmiş, böylece Türkiye sözleşmeyi ilk onaylayan ülke olmuştu. Kasım 2017'ye kadar 45 ülke tarafından imzalanan ve 27 ülke tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi, kadına karşı şiddetin önlenmesinde hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge niteliği taşıyor” bilgilerine yer verildi.

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