İstanbul için yeni kar tarihi açıklandı

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, 15 Şubat'ta gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının İstanbul'a kar sürprizi yapabileceğini söyledi.

Aylardır beklenen kar yağışı sürekli Türkiye’ye gelmek üzereyken son dakikada yön değiştirdi ve farklı bölgelere yöneldi. Birçok kez kar haberleri boşa çıkmış oldu vatandaş kar beklerken mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kurak günlerle karşılaştı. Kurak geçen kışın sebebine dair detayları Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen Sözcü Gazetesi'ne açıkladı.

'AKDENİZ ÜZERİNDEKİ YÜKSEK BASINÇ KURAK BİR HAVA OLUŞMASINI SAĞLIYOR'

Prof. Dr. Orhan Şen’e göre, Türkiye’ye gelmesi beklenirken son dakikada yön değiştiren ve farklı yönlere giden soğuk hava sistemlerinin gitmesinin sebebi, Akdeniz üzerindeki yüksek basınç. Akdeniz üzerindeki yüksek basınç Türkiye’ye doğru gelen sistemleri iterek kurak bir hava ortamı oluşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda da bazı dönemlerde aynı etkiyi oluşturan Akdeniz üzerindeki yüksek basıncın etkisini artırmasının sebebi küresel ısınma olarak görülüyor.

'YUNANİSTAN İLE İRAN DA ETKİLENİYOR'

Azor Adalarının üzerindeki yüksek basınç kuvvetlenince, bize yağışı getiren İzlanda alçak basıncı bu bölgeye giremiyor ve Türkiye kurak bir havanın etkisi altında kalıyor. Avrupa’nın kuzey bölgelerinden Balkanlara kadar inen soğuk hava dalgaları Türkiye’ye kadar erişemiyor. Akdeniz’deki yüksek basınç sebebiyle Yunanistan ve İran da etkileniyor.

'SOĞUK HAVA ANADOLU'YA VARMADAN YURDU TERK EDİYOR'

Dünya’nın dönüş yönü sebebiyle kuzey yarım kürede batıdan doğuya doğru gelen soğuk hava sistemleri Türkiye’de Trakya’ya kadar erişiyor ancak Anadolu’ya varamadan yurdu terk ediyor. Tarım alanlarında ekilen ürünlerin üzerini kar kapamayınca don olaylara karşı savunmasız kalan ürünler donma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Karsız kış tarım ürünlerini de doğrudan etkiliyor. Kurak geçen kış sebebiyle yeraltı suları da etkileniyor, uzun vadede kuraklık tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN KAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI



Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre kar yağışı için net bir tarih bulunmasa da 15 Şubat’ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat’taki sistemle birlikte İstanbul’a kar yağması bekleniyor.