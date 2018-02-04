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04.02.2018 12:25

İstanbul için fırtına uyarısı!

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İstanbul için fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresine son dakika fırtına uyarısı yapıldı, akşam saatlerinde kuvvetli yağmurun da eşlik edeceği fırtına İstanbul'da zorlu bir hafta başlangıcına sebep olacak.

En son hava durumu haberlerine göre saatte 80 km civarında esmesi beklenen kuvvetli rüzgar İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde etkili olacak. İşte yeni hafta başlarken hava durumuna dair son dakika gelişmeleri.

AKŞAM SAATLERİ İSTANBUL’A KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Gelecek haftada hava durumuna dair en güncel haberler yine sozcu.com.tr’de olacak.

METEOROLOJİ UYARDI: FIRTINA VE YAĞMUR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul çevresi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı. Yapılan uyarıya göre hızı artacak olan fırtına zaman zaman saatte 80 km civarında esecek. Yapılan uyarıyla, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

HAVALAR SOĞUMUYOR! ŞUBAT AYINDA 22 DERECE SÜRPRİZİ…

Gelecek hafta yurdun kuzey batı kesimleri yağışlı ve rüzgarlı geçerken güney kıyılar adeta yaza giriş yapacak. İzmir 16-17 derece civarında seyrederken Antalya’da sıcaklıklar 22 dereceyi görecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar çıkacak.

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