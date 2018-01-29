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30.01.2018 00:55

İsrailli gazeteci yıllar sonra Yaser Arafat suikastını yazdı

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İsrailli gazeteci yıllar sonra Yaser Arafat suikastını yazdı
İsrailli gazeteci Ronen Bergman, eski Mossad ve Shin Bet ajanları ve emekli askeri yetkililerle röportaj yaparak hazırladığı kitapta İsrail casuslarının ilginç suikast yöntemlerini ortaya çıkardı.

Kitaba göre bunlardan birçoğu başarısız olsa da başarı sayısı diğer ülkelerin gizli servislerine göre çok daha yüksek. Kitabın adı ‘Ayağa Kalk ve Önce Sen Öldür’. Bu, Yahudilerin kutsal kitaplarından biri olan Talmud’daki bir ifadeden geliyor. Talmud’da “Eğer biri seni öldürmeye gelirse, ayağa kalk ve önce sen onu öldür” deniliyor. Bergman, röportaj yaptığı birçok kişinin bu pasaja atıf yaptığını belirtti.

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DİŞ MACUNU, ARAÇ LASTİĞİ

Yediot Aharonot gazetesinin istihbarat muhabiri Bergman’ın kitabında anlattığı ilginç suikast tekniklerinden biri zehirli diş macunu. Kitapta bunun kimi yönelik olduğu belirtilmese de hedefteki kişinin bir ay içinde zehirli diş macunuyla öldürüldüğü ifade edilmiş. Silahlı insansız hava araçları da bir İsrail tekniği. Daha sonra bunu Amerikan ordusu ve istihbaratı da yoğun olarak kullanıyor. Yol ortasına bırakılmış içi bomba dolu araç lastikleri de yine kitapta anlatılıyor.

ARAFAT İDDİASI

Bergman, İran’ın nükleer programında görev alan bilim insanlarına yönelik suikastlerin İsrail tarafından gerçekleştirildiğini de belirtiyor. İran, bu suikastlerden İsrail’i sorumlu tutsa da İsrail bir açıklama yapmıyordu. Filistin’in eski lideri Yaser Arafat’ın İsrail tarafından rasyasyonla zehirlendiği iddiası da kitapta güçlü şekilde yer bulurken, Bergman bu konuda edindiği bilgileri İsrail’in askeri sansür yasası nedeniyle ifşa edemeceğini yazıyor.

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