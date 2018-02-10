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10.02.2018 16:20

İsrail'den düşürülen uçakları hakkında ilk açıklama

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İsrail'den düşürülen uçakları hakkında ilk açıklama
İsrail: "Savaş uçağımız Suriye tarafından vuruldu, pilotlar kurtuldu."

(DHA) - İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir F16 savaş uçağının Suriye tarafından vurulup düşürüldüğünü, pilotların sağ kurtulduğunu açıkladı.

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Israil ordusundan Albay Jonathan Conricus, yaptığı açıklamada, "Bir savaş hilekopterimiz, Suriye'den havalanan bir İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü" dedi ve ekledi:

"İsrail savunma güçleri, İsrail hava sahasına İHA yollanan Suriye'deki İran kontrol sistemlerini hedefledi. Suriye'nin hava savunma sistemlerinden gelen yoğun ateş sonucu bir F16 İsrail topraklarına düştü, pilotlar sağ kurtuldu."

Suriye'nin resmi Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberinde, "Askeri bir kaynak düşman İsrail’in Güney Bölgesinde askeri mevkilere karşı yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve hava savunma güçlerimizin yine saldırıya başarıyla karşı koyduklarını belirtti" denildi.

Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada da, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi.

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