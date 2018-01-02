İsrail'den Doğu Kudüs'teki işgali pekiştiren yasa

İsrail parlamentosu Doğu Kudüs'ü gelecekteki bağımsız ülkelerinin başkenti yapmak isteyen Filistinliler'in bu amacına ulaşmasını daha da zorlaştıracak bir adım attı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyan 6 Aralık tarihli kararından 1 ay sonra gelen yasa değişikliği ile İsrail, Doğu Kudüs'teki işgali pekiştirme yönünde adım attı.

Knesset'te 52 red oyuna karşı 64 kabul oyuyla geçen yasa değişikliğine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kentin herhangi bir parçasının 'üçüncü tarafa' devredilmesi artık 120 üyeli parlamentodaki 80 üyenin onay vermesi halinde gerçekleşebilecek.

Eski yasaya göre ise milletvekillerinin yarısından bir fazlasının yani 61 üyenin onayı bunun için yeterliydi.

Yasa değişikliğini parlamentoya getiren koalisyon ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi (HaBayt HaYahudi) partisinin lideri Naftali Bennett "Toprağın parçalarını başkasına devretme yetkisi ne herhangi bir Yahudi'nin ne de Yahudi halkınındır" dedi.

YASA LİKUD'UN BATI ŞERİA'DAKİ İŞGALİ ARTTIRMA ÇAĞRISINDAN SONRA GEÇTİ

Son yasa değişikliği ayrıca bu hafta başında Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un merkez komitesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerleri ile buradaki egemenliğini arttırma kararı almasının ardından geldi.

Bağlayıcılığı olmayan Likud kararı gelecekte Filistin'in bağımsız bir devlet kurmasını istemeyenlere umut veren bir nitelik taşıyor.

'YAHUDİ EVİ PARTİSİ İSRAİL'İ KORKUNÇ BİR FELAKETE SÜRÜKLÜYOR'

Muhalefet lideri İsrail İşçi Partili Isaac Herzog ise 'Yahudi Evi partisi İsrail'i korkunç bir felakete sürüklüyor" yorumunu yaptı.

İsrail Doğu Kudüs'ü 1967 savaşının ardından işgal etmiş ancak bu adımı uluslararası toplumca tanınmamıştı. İsrail, Kudüs'ün tamamının 'ebedi ve bölünmez' başkenti olduğunu savunuyor.

ABBAS'IN SÖZCÜSÜ: FİLİSTİN HALKINA KARŞI SAVAŞ İLANI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcülerinden Nebil Ebu Rdainah da hem Knesset'ten geçen kanun hem de ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi.

Trump'ın kararı ve son yasa değişikliğini 'Filistin halkına karşı savaş ilanı' olarak niteleyen Filistinli sözcü, ABD'nin destek verdiği ancak 2014'te çöken İsrail-Filistin barış görüşmelerine atıfla "Bu oylama İsrail tarafının siyasi süreci resmi olarak sonlandırdığını ilan ettiğini gösterdi" değerlendirmesini yaptı.