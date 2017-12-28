İsrail'den binlerce ilticacıya 'Ültimatom'

İsrail’in iltica talebinde bulunan binlerce Afrikalı’ya yakında bir ültimaton vereceği bildiriliyor.

Haarezt Gazetesine göre, “Eritre ve Sudan’dan İsrail'e gelen ve iltica başvurusunda bulunan binlerce kişiye, yakında "üç ay içinde İsrail’den ayrılmamaları durumunda hapis cezasıyla karşı karşı kalacaklarını" bildirilecek.

İsrail İçişleri Bakanlığı’nın Nüfus, Göç ve Sınır Kurumu’nun Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatı üzerine söz konusu göçmenleri sınır dışı etmeye hazırlandığına dikkat çeken gazete, ilk aşamada çocuklar, yaşlılar ve kendilerine bakamayacak olan küçük çocukların anne babalarıyla insan kaçakçılığı kürbanlarının uygulama dışında bırakılacağını belirtiyor.

Ayrıca iltica başvurusunda bulunup henüz yanıt alamayanlara da “şimdilik” kaydıyla ülkede kalmalarına izin verileceği kaydediliyor.

Haberde, İsrail’de Eritre’den 27 bin, Sudan’dan 7 bin 500 ve diğer Afrika ülkelerinden toplam 2 bin beş yüz kadar insan bulunduğu tahmin edildiğine dikkat çekilirken, iltica talep eden Afrikalıların İsrail’de 5 bin kadar çocuk doğurduğu da kaydedildi.

Haaretz, İsrail İçişleri Bakanlığı’nın İsrail’den ayrılmaları istenen Afrikalıların sınır edilmesi çalışmalarının yılda ortalama olarak 86 milyon dolara mal olacağını hesapladığına işaret ettikten sonra, “Şimdilik iltica başvurusunda bulunan insanlardan ülkeden ayrılan her kişi 3 bin 500 doları alacak ancak bu tutar gelecekte azaltılacak” diyor.