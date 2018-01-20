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20.01.2018 19:00

İsrail'de gözaltına alınan işadamlarıyla ilgili yeni gelişme

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İsrail'de gözaltına alınan işadamlarıyla ilgili yeni gelişme
Kayserili 6 Türk işadamı gözaltına alındıkları İsrail'de kefaletle salıverildi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - İsrail'de dün öğle saatlerinde Mescidi Aksa'da Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı ile 4 işadamının bulunduğu grup, dün gece geç saatlerde salıverildi. Gruptaki işadamlarının yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.

Kayseri'den 18 Ocak'ta Kudüs'e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibi rehberleri Süleyman Borazan öncülüğünde 6 Türk işadamı ve kafilede bulunanlar MÜSİAD Kayseri yazılı bir döviz ile Türk bayrağıyla Mescidi Aksa önünde cuma namazını kıldıktan sonra fotoğraf çektirdi. İsrail polisi kalabalık  Kayseri grubundan MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili, aynı zamanda MÜSİAD 4'üncü dönem eski başkanı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu  ile işadamları;Y Fatih Çelik, Şaban Andaç, ve Necati Ayrancı'yı El Halil Kapısı yakınlarındaki Davit Polis merkezine götürerek, gözaltına aldı. Olayın Kayseri'de duyulması ardından TOBB ve MÜSİAD Genel Merkezleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Dışişleri Bakanı  Mevlüt  Çavuşoğlu ile  Kayserili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konudan haberdar edildi. Yapılan diplomatik girişimlerin ardından 6 Kayserili işadamı gece yarısı kefaletle salıverildi. 6 Kayserili işadamı, yarın İsrail'de mahkemeye çıkarılacak.

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bu konudaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Kudüs'ün özgürlük meselesinde Türkiye'nin gururlu ve vakur duruşunu sergileyen MÜSİAD heyetine, aileleri ve yakınlarına 'Geçmiş Olsun' dileklerimizi iletiriz. Baskı ve zulüm altındaki Müslümanlar'ın mücadelesine destek olmak; imanımızın gereğidir. İşadamları olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da  haksızlıklara karşı mücadelemiz devam edecektir."

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