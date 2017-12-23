İsrail polisi: 3 Türkiye vatandaşı gözaltında

İsrail Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Micky Rosenfeld, Kudüs'te bulunan Harem-üş Şerif bölgesinde Cuma günü yaşanan "bir olaydan" dolayı üç Türkiye vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

BBC TÜRKÇE'nin aktardığına göre, Rosenfeld, üç kişinin kısa sürede mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla ayrıntıya girmedi.

Bazı kaynaklarda yer alan habere göre, İsrail polisi, grubu durdurarak, üzerinde Türkiye bayrağı bulunan tişörtlerini çıkarmalarını aksi halde Mescid-i Aksa bölgesine girişlerine izin verilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine arbede çıktı.

Gözaltına alınanların Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri ve çifte vatandaş olduklarını ve isimlerinin de Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı olduğu aktarıldı.

Müslümanlar için en kutsal yerler arasında bulunan Mescidi-i Aksa ve Kubbet'üs Sahra, Doğu Kudüs'teki Eski Kent'in içinde bulunan Harem-üş Şerif bölgesinde yer alıyor. Muhammed Peygamber'in buradan göğe yükseldiğine inanılıyor.

Uluslararası haber ajanslarının bildirdiğine göre, sosyal medyada dolaşan ve olayla ilgili olduğu iddia edilen bir videoda, Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde üzerinde Türkiye bayraklı tişörtler giyen bir grubun polisle çatıştığı görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bölgede prostesto gösterileri sürüyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de göstericiler ile İsrailli güçler arasında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi.