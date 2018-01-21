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22.01.2018 03:50

İsrail mahkemesi Cemil Tekeli’nin gözaltı süresini uzattı

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İsrail mahkemesi Cemil Tekeli’nin gözaltı süresini uzattı
İsrail polisi tarafından Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli'nin gözaltı süresi, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından 8 gün uzatıldı

Tekeli'nin duruşması, Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentindeki mahkemede yapıldı.

İsrail mahkemesi, Tekeli'nin gözaltı süresinin 8 gün uzatılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İsrail makamları, hiç kimsenin girmesine izin vermediği duruşmayı basına da kapattı.

Akademisyen Tekeli’nin eşi Meryem Tekeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eşim haksızca gözaltına alındı, şaşkınlık içerisindeyiz. Biz Kudüs’e sadece ziyaret amaçlı gitmiştik. Eşim suçsuz. Eğer bir soruna kalkışma niyeti olsaydı beni niye götürecekti? İsrail makamları bize hiçbir bilgi vermiyor.” dedi.

''AVUKATIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMÜYOR''

Tekeli, İsrail makamlarının eşini avukatıyla görüştürmediğine vurgu yaparak, “Eşimin avukatıyla görüşmesine izin verilmiyor. Avukat yarın itiraz talebini iletecek.” ifadelerini kullandı.

Geçen çarşamba günü hakim karşısına çıkarılan Tekeli'nin gözaltı süresi, hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için uzatılmıştı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Tekeli, 11 Ocak'ta başlayan Kudüs programının tamamlanması sonrası 15 Ocak'ta İstanbul'a dönerken Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği de Tekeli'nin durumunu yakından takip ediyor.

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