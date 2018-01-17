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Isparta'da eğitim uçağı düştü
Isparta'da eğitim uçağı düştü
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçaktaki 3 askeri personelin 3 şehit olduğunu söyledi.
17 Ocak 2018 Çarşamba 15:56
İzlenme: 105
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