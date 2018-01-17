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17.01.2018 17:00
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Isparta'da eğitim uçağı düştü

Isparta'da eğitim uçağı düştü
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçaktaki 3 askeri personelin 3 şehit olduğunu söyledi.
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