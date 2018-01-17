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17.01.2018 17:00

Isparta'da askeri eğitim uçağı düştü: 3 şehit...

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Isparta'da askeri eğitim uçağı düştü: 3 şehit...
Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştü. Isparta Valisi Günaydın'ın açıklamasına göre uçaktaki 3 asker şehit oldu.

Eskişehir'den eğitim amacıyla kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı radardan kayboldu. Uçağın Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca Mevkii'nde düştüğü belirlendi. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit oldu. 

ISPARTA VALİSİ: KARADAN ULAŞIM ZOR

Isparta Valisi Şehmus Günaydın düşen uçaktaki 3 kişinin şehit olduğu bilgisini paylaştı. Uçağın enkazının sapa bir noktada olduğu, karadan ulaşımın zor olduğu belirtiliyor.

Düşen uçağın CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu iddiası var.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

TSK : 17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

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