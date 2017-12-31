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31.12.2017 14:05

Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Çırak (38) öldü, 5 kişi de yaralandı.

Ali ÇEVİKBAŞ- Namık Kemal KILINÇ / ISPARTA, (DHA)-  Kaza dün saat 16.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun Kazak 1 Tünelleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Mehmet Çırak, Ramazan Uysal, Akif Uysal, İsmail Çelik, Birsel Dağtekin ve Şevket Dağtekin yaralandı.

Kaza ardından sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Durumu ağır olan Mehmet Çırak sevk edildiği Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AV DÖNÜŞÜ KAZA

Kazada ölen Mehmet Çırak'ın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Aşağı Kocayatak Mahallesi Köseler mevkiinde oturduğu ve arkadaşlarıyla av için Isparta'ya gittiği belirtildi. Kazanın av dönüşü meydana geldiği kaydedilirken, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Çırak'ın cenazesinin Serik'te toprağa verildiği belirtildi.

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