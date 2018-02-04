Isparta şehidini binler uğurladı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25), memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Nihat Zeybekci'nin de katıldığı törende şehidin cenaze namazını, kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi kıldırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25), memleketi Isparta'da yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı törende şehidin cenaze namazını, kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi kıldırdı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenazesi askeri uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada Vali Şehmus Günaydın, diğer yetkililer ve ailesi tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askerler tarafından alındı. Ambulansa konulan şehidin cenazesi, Isparta merkez Işıkkent Mahallesi Oğuz Sitesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından tören için kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geçildi.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Isparta Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Tören alanına gelen Bakan Zeybekci, şehidin babası Süleyman Hilmi Yılmaz'a taziyelerini iletti. Bu sırada baba Yılmaz, "Alnım açık, ben Türk milliyetçisi bir insanım" dedi.

CENAZE NAMAZINI DEDESİ KILDIRDI

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze törenine geçildi. Şehidin cenaze namazını, kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ali Yılmaz kıldırdı. Namaz sonrasında baba Süleyman Hilmi Yılmaz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına geldi. Tabuta sarılıp elini süren baba Yılmaz'ın ardından anne Emine Yılmaz ve diğer yakınları da tabuta sarılıp okşadı. Tören sırasında şehidin naaşının yanında Türk bayrağı açıldı. Tabutun üzerine mavi komando beresi konuldu.

'BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, törende kısa bir konuşma yaptı. Bakan Zeybekci, "Yavrumuzun, Ali'mizin mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim bütün sevdikleriyle cennetinde kavuştursun. Cennetin en güzel yerinde Ali'mizi, yavrumuzu ağırlasın inşallah. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizi bu halimizle anlamayanlar, bizi bu halimizle asla anlayamayacak olanlar, hiç unutmasınlar ki karşılarında insanlık tarihinin ve dünyanın gelmiş geçmiş bütün milletlerinden daha fazla vatanı için, milleti için, toprağı için, bayrağı için can feda etmiş olan bir millet var. Dünyada hiçbir millet bizim kadar vatanı için, bayrağı için can feda etmedi, şehit vermedi. Ve asla unutmasınlar bu aziz millet, bu mübarek millet, bu dualı millet, efendimizin duasına ve övgüsüne mazhar olmuş olan bu millet tarihi boyunca hiç diz çökmedi, hiç 'aman' demedi, asla ve asla esir olmadı. Ve olmayacaktır da. Dünya var oldukça, üstte mavi gök çökmedikçe altta yer yarılmadıkça bu millet ilelebet var olacaktır" dedi.

'NE MUTLU Kİ ADIM ŞEHİT OLDU'

Ülkeyi, bayrağı ve vatanı tehdit eden hainlerin yerlerinde, çukurlarında, inlerinde ve oralara layık oldukları şekilde yok edileceğini vurgulayan Bakan Zeybekci, "Yüreğimiz yandı. Ama biraz önce babası dedi ki 'Dimdik ayaktayım. Vatan sağ olsun.' Dedesi de biraz önce namazını kıldırdı. Yolda gelirken camiden dedi ki 'Benim adım da Ali Yılmaz. Benim adımı almıştı. Ne mutlu ki adım şehit oldu.' Bu millet oldukça bu albayrak dalgalanacaktır. Şunu da gayet çok iyi biliyorum ki Ali'mizin silah arkadaşları, arkasında kalanlar, hainlere dünyayı dar edenler Ali'mizin arkasından 'biz niye şehit olmadık' diye üzülen milyonlar var. Vatan sağ olsun, başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun. Alim huzur içinde ailesini cennetin kapısında beklesin inşallah" diye konuştu.

GARNİZON ŞEHİTLİĞİNDE DEFNEDİLDİ

Daha sonra askerlerin omuzladığı şehidin naaşı top arabasına konularak Isparta Garnizon Şehitliği'ne götürüldü. Törene katılanlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz, dualar eşliğinde toprağa verildi.

ŞEHİDİN ADI, BABA EVİNİN ÖNÜNDEKİ CADDEYE VERİLDİ

Diğer yandan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın baba evinin önünde bulunan caddenin adı Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatı üzerine değiştirildi. Dün gece belediye ekipleri 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz Caddesi' yazısının bulunduğu, kırmızı beyaz renkte ve ay yıldız simgesinin yer aldığı tabelayı şehidin baba evinin önündeki kaldırıma yerleştirdi.