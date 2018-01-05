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06.01.2018 05:35

İspanyol takımına karşı zafer Fenerbahçe'nin

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İspanyol takımına karşı zafer Fenerbahçe'nin
THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı ağırladı.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son dört maçtan bir galibiyet çıkartan Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi Baskonia'yı 79-74 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Sarı lacivertliler, bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alırken, İspanya temsilcisi ise 9. mağlubiyetini aldı.

Bu arada karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde James Nunnally, hızlı hücumu smaçla bitirdiği esnada boynun üzerine düşerek sakatlandı. Sedye ile sahadan ayrılan Amerikalı oyuncunun, ilk gelen haberlere göre bilincinin açık olduğu söylendi. Sarı lacivertlilerin Çek pivotu Jan Vesely'nin de aşil tendonunda gerilme olduğundan dolayı oyunun bir bölümünde forma giymedi.

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