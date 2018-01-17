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17.01.2018 04:40

İspanyol basını: Arda Turan'ın batışı

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İspanyol basını: Arda Turan'ın batışı
Marca spor gazetesi 'Arda Turan'ın batışı' başlıklı haberinde 'Baştan çarpık transferdi. Hiçbir etki bırakmadan bedavaya gitti. Tam bir çöküş' yorumunu yaptı.

İspanyol basını, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan, İspanyol Ligi'nin (La Liga) lokomotif ekibi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanan milli futbolcu Arda Turan'la ilgili ağır eleştirilere yer verdi.

'HİÇBİR ETKİ BIRAKMADAN BEDAVAYA GİTTİ'

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, transfere ilişkin, "Arda Turan'ın batışı" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde, Atletico Madrid'deki başarısının ardından Barcelona'ya yıldız unvanıyla imza atan milli futbolcunun performansı eleştirilerek "Arda Turan Bercelona'da hiçbir etki bırakmadı ve bedavaya gitti" yorumu yapıldı.

'TRANSFER BAŞINDAN ÇARPIKTI'

Attığı imzanın ardından Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle ilk 6 ay forma giyemeyen Arda Turan'ın hayal kırıklığına yol açtığını hatırlatan Marca, bu transferin yapılış şeklinin başından 'çarpık' olduğunu öne sürdü.

35 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Barcelona tarihindeki en pahalı 9. oyuncu olan Arda Turan'ın geçen sezon takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı dolayısıyla kadroya girdiğini kaydeden Marca, "İspanya Süper Kupası'ndaki iyi performansı nedeniyle Barcelona'daki en iyi dönemini yaşadı. Ancak bu kısa süreli bir seraptı ve bir kez daha Luis Enrique tarafından unutuldu" değerlendirmesinde bulunuldu.

'10 KEZ SAKATLANDI'

Arda'nın Barcelona formasıyla 10 kez sakatlık sorunu yaşaması ve bu sezon takımdan dışlanarak maçlarda süre alamaması nedeniyle gözden kaybolduğu yorumu yapılan haberde, "Barcelona'yla devam eden sözleşmesinin geri kalanında Medipol Başakşehir'e gitti ve Katalan temsilcisi bu transferden tek bir euro alamadı'' hesaplaması yapılarak şöyle denildi:

'GEZEGENİN EN ÇOK İSTENEN OYUNCULARINDAN BİRİYKEN'

''Bir dönem gezegenin en çok istenen oyuncuları arasındaydı. Tam bir çöküş.''

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