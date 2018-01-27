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27.01.2018 19:35

İspanya'dan Katalonya için yeni hamle

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İspanya'dan Katalonya için yeni hamle
İspanya, tek taraflı bağımsızlık girişimi nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan Katalonya Özerk Yönetimi Carles Puigdemont’un yeniden aynı göreve gelmesini önlemek için Anayasa Mahkemesine başvurmayı kararlaştırdı.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, yaptığı açıklamada, Belçika’da kaçak yaşayan Puigdemont’un başkan olamayacağını, aksi halde ‘İspanya kurumları ve demokrasisine büyük zarlar vereceğini’ öne sürdü.

Bu yüzden Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldıklarını söyleyen Santamaria, “Hükümet, bir kaçağın yemin etmemesi ve bölgesel bir hükümetin başkanı olmaması için kanunlar ve anayasanın verdiği her türlü aracı kullanmalı” dedi.

Puigdemont ise sosyal medya hesabındaki açıklamasında karara tepki göstererek, “Halkın iradesine karşı panik içindeler” değerlendirmesinde bulundu.

İspanya’nın resmi haber ajansı EFE, Anayasa Mahkemesinin 30 Ocak Salı günkü oylama öncesi en geç pazartesi toplanarak bir karara varacağını bildirdi.

VEKALETLE OY KULLANMAK İSTİYOR
‘Devlete karşı isyan ve başkaldırma’, ‘ayaklanma’ ve ‘kamu malını kötüye kullanmak’la suçlanan Puigdemont, tutuklamadan kaçmak için görüntülü bağlanarak toplantılara katılabileceğini ve oyunu da vekalet vererek kullanabileceğini savunuyor.

27 Ekim’deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası Puigdemont, dört eski bakanla Belçika’ya kaçmıştı. Merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık’ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Torrent, görevden alınan Puigdemont’u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak’ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Dün, hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid’in beklentisinin aksine Puigdemont’un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığını yönünde görüş bildirmişti.

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