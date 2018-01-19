  • BIST 115.716
  • Altın 162,518
  • Dolar 3,7837
  • Euro 4,6449
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
19.01.2018 14:15

İsmet Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı

»
İsmet Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı
İsmet Yılmaz: "Ödev yok iyi bir dinlenme bol bol kitap okuma."

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Ödev yok. Ödev kesinlikle vermiyoruz. Genelgeyi de gönderdik.  İyi bir dinlenme bol bol kitap okuma. En iyi zaman değerlendirme kitap okuma. Çocuklarımızın kendilerini sosyal yönden geliştirmelerini istiyoruz" dedi.

 

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Eryaman Kooperatifler Birliği Ortaokulunda 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem karne dağıtım törenine katıldı.

Kısa bir konuşma yaparak bazı öğrencilere karnelerini veren  Yılmaz, "Ödev yok. Ödev kesinlikle vermiyoruz. Genelgeyi de gönderdik. Sadece öğretmenlerimizden evlatlarımıza bu tatil döneminde rehberlik yapmalarını, yönlendirici olmalarını yani hangi kitapları okumalarını bu dönemde öğrencilerini de tanıyarak hangi alanda etkinlik yaparsa o çocuk için daha iyi olacağına çocukların aileleriyle  birlikte karar vermelerini istiyoruz. İyi bir dinlenme bol bol kitap okuma. En iyi zaman değerlendirme kitap okuma. Çocuklarımızın kendilerini sosyal yönden geliştirmelerini istiyoruz. Beşikten mezara kadar eğitim diyoruz" diye konuştu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Levent Gök'ün acı günü19 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Sındır: Devletin o riski üstlenmesi gerekir!19 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Çakırözer: Yüzbinlerce gurbetçinin yardımı kesilebilir19 Ocak 2018 Cuma 12:39
  • Hükümet'ten Afrin operasyonu açıklaması19 Ocak 2018 Cuma 12:27
  • İsmet Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı19 Ocak 2018 Cuma 12:11
  • Yüksel: OHAL'in arkasına saklanıyorlar19 Ocak 2018 Cuma 11:57
  • Akcagöz: Silahlı kamplar iddiası doğru mu*19 Ocak 2018 Cuma 11:47
  • Aydın, Hızlı Tren Projesini sordu19 Ocak 2018 Cuma 11:43
  • Fehmi Koru'dan 'Afrin ve Mümbiç' ile ilgili 'Saddam'lı uyarı19 Ocak 2018 Cuma 11:40
  • Gürer: 5 yılda 356 sporcu dopingli!19 Ocak 2018 Cuma 11:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti