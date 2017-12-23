İskoçya halkı istedi, hükümet yasakladı

İskoçya Parlamentosu tarafından kabul edilen yeni yasa gereğince, gösterileri kapsamında yabani hayvanlar bulunan sirklerin ülkeye girmesi yasaklandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İskoçya Çevre Sekreteri Roseanna Cunningham tarafından tanıtılan tasarı, yapılan halkoylamasında da yüzde 98 destek gördü.

Yasanın, yalnızca İskoçya’da yabani hayvanların yer aldığı sirklerin gezmesini önlemekle kalmayacağını belirten Cunningham, “Dünyaya, artık vahşi hayvanların bu şekilde kullanımına göz yummayan, sayısı giderek artan ülkelerden biri olduğumuzu da gösterecek” dedi.

Uluslararası Hayvan Hakları Savunucuları Başkanı Jan Creamer ise “Halk talep etti ve İskoçya hükümeti yasakladı” diye konuştu.