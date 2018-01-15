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15.01.2018 11:30

İskoçya Başbakanı'ndan referandum açıklaması

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İskoçya Başbakanı'ndan referandum açıklaması
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacakları hakkında konuştu.

(DHA) – İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması daha da netleştiğinde, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacaklarına karar verebileceklerini söyledi.

BBC’ye konuşan Sturgeon, “Sonbahar aylarında gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağına dair bir netlik kazanmış olmamız gerekiyor. Ben de o zaman İskoçya için nasıl bir adım atmalıyız, buna karar verebileceğim” dedi.

İki yıl önce İskoçların büyük umutlarla oylamaya gittiği 18 Eylül Bağımsızlık Referandumu ayrılıkçılar için hüsranla sonuçlanmış, oylamaya katılan İskoç halkının yüzde 55,4'ü Birleşik Krallık'ta kalmayı tercih etmişti.

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