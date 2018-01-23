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23.01.2018 20:55

İSKİ'den vatandaşlara çok önemli sayaç uyarısı

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İSKİ'den vatandaşlara çok önemli sayaç uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), sayaçların sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalara karşı uyarıda bulundu.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada; sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Sayaç ve tesisatların, sıcaklıkların düşüşü ile donmadan kaynaklanabilecek arızalarının önlenebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Açıkta bulunan su boruları da, soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilir." denildi.

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