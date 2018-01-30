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30.01.2018 21:30

İSKİ açıkladı! 20 saat su verilmeyecek...

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İSKİ açıkladı! 20 saat su verilmeyecek...
SKİ tarafından yapılan son dakika açıklamada Bakırköy, Küçükçekmece ve Avcılar'da bazı mahallelere 20 saat su verilemeyeceği belirtildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, " 'Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi' kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle yarın saat 10:00 ile 1 Şubat Perşembe günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

Su verilemeyecek mahalleler ise şöyle belirtildi:

Küçükçekmece : Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih Mahalleleri.

Bakırköy : Florya, Şenlikköy ve Basınköy Mahalleleri.

Avcılar : Gümüşpala Mahallesi.

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