IŞİD'li tahliye edildi; gerkçesi şok etti!

Gazeteciler, yazarlar ve muhalifler somut bir gerekçe dahi olmadan cezaevlerine konulurken, bir IŞİD'linin tahliye gerekçesi diyecek söz bırakmadı.

Diyarbakır'da, 26 Ekim 2015 günü IŞİD'in hücre evlerine düzenlenen ve 7 IŞİD'linin öldürüldüğü, 2 polisin yaşamını yitirdiği operasyon ile ilgili gözaltına alınan, yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilen, kısa süre önce yeniden tutuklanan ve 'IŞİD'in Diyarbakır emiri' olduğu iddia edilen N.T., bugün yeniden tahliye edildi.

Tahliye kararı, mahkemenin üye hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık N.T.'nin daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesine karar verilmiş olması, bu karardan sonra 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanığın yeniden tutuklandığı, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da artması, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağından adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

(sol haber)