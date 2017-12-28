IŞİD'e yeni yıl öncesi 12 ilde operasyon: 120 gözaltı

İstanbul başta olmak üzere 12 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 120 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, bugün İstanbul, Gaziantep, Elazığ, Bingöl, Adana, Kilis, Sakarya, Manisa, Van, Diyarbakır, Mardin ve Bursa'da IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenledi. Yeni yıl öncesi gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı, bazı silahlar ile para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İSTANBUL'DA 6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başakşehir, Ümraniye ve Güngören'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 6 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

GAZİANTEP'TEKİ OPERASYONLARDA 111 BİN 800 DOLAR VE 55 BİN 195 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, teröristlerin eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının da desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı, zanlıların ev, iş yeri, depo ve üst aramalarında 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 bin lira, tabanca, 2 şarjör, 220 dolu fişek, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

ELAZIĞ'DA 8 GÖZALTI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

BİNGÖL MERKEZLİ OPERASYONDA 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bingöl merkezli İstanbul, Adana ve Kilis'te IŞİD'E yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SAKARYA'DA 138 BİN DOLAR VE 50 BİN 210 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Adapazarı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu bakkal işletmecisi A.K.M.M, gündelik işçi H.A.M.M. ve hayvan besiciliği yapan M.O.N, 'silahlı terör örgütü IŞİD üyesi' oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bazı dijital materyaller ile 138 bin dolar ve 50 bin 210 lira ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MANİSA'DA 5, VAN'DA 13, DİYARBAKIR'DA 8, MARDİN'DE 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli ve Turgutlu ilçelerinde IŞİD üyesi olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Turgutlu'da 2, Salihli ilçesinde de 3 şüpheli yakalandı. Aralarında Suriye uyruklu kişilerin de bulunduğu zanlılar, emniyete götürüldü.

Van merkezli operasyonda, Van'da 13, Diyarbakır'da 8 ve Mardin'de bir olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'DA 38 GÖZALTI

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde IŞİD üyesi oldukları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat Şubesi ekipleri, zanlıların kaldığı belirlenen evlere kapıları koçbaşılarıyla kırarak girdi.

Ekipler, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki apartmanın alt alta iki dairesinde 17, Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl'deki diğer adreslerde de 21 olmak üzere 38 şüpheliyi yakaladı. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu zanlılara ait adreslerde arama yapıldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.