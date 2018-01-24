  • BIST 118.400
  • Altın 162,450
  • Dolar 3,7705
  • Euro 4,6284
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
24.01.2018 05:10

IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı...

»
IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı...
IŞİD'in sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

IŞİD'in sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zekeriya Öz "Gurbet Ufukları" oldu23 Ocak 2018 Salı 23:26
  • CIA Başkanından çarpıcı açıklama: Pentagon Kürtler’le çalışarak...23 Ocak 2018 Salı 23:09
  • İbrahim Kalın o iddiaları yalanladı23 Ocak 2018 Salı 23:03
  • TSK'dan Afrin açıklaması: En az 260 terörist etkisiz hale getirildi23 Ocak 2018 Salı 22:56
  • TSK’da ‘itirafçı’ krizi: 377 subayın durumu tartışma yarattı23 Ocak 2018 Salı 22:52
  • Akar: Hak ettikler cevabı alacaklar23 Ocak 2018 Salı 22:44
  • Cezaevindeki gazeteci sayısı 156'ya yükseldi23 Ocak 2018 Salı 21:36
  • Hollanda'dan çok konuşulacak YPG açıklaması23 Ocak 2018 Salı 21:19
  • Sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir asker tutuklandı23 Ocak 2018 Salı 19:58
  • Afrin Harekatı'ndan bir acı haber daha geldi!23 Ocak 2018 Salı 19:22
    • FOTO GALERİ
    • Kansere karşı 5 vitamin
    • Obama'nın kızı Malia İngiliz sevgilisiyle görüntülendi
    • Yıldızlardan ev yapımı güzellik maskesi tarifleri
    VİDEO GALERİ
    • Reyhanlı'da roket düşme anı kameralara böyle yansıdı
    • Operasyona giden askerler arasında duygu dolu anlar
    • Afrin'de YPG'li teröristlerin ateş altına alınma anları
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti