IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı...

IŞİD'in sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
IŞİD'in sözde sağlık emiri Kefah Basheer Hussain ve kırmızı bültenle aranan iki kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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