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08.02.2018 15:05

IŞİD'den ilk kez 'kadın savaşçı' videosu

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IŞİD'den ilk kez 'kadın savaşçı' videosu
IŞİD, ilk kez kadın savaşçılarının görüldüğü bir video yayınladı. Görüntülerin cihatçılar arasında tartışma yaratması bekleniyor.

Suriye ve Irak’ta ağır yenilgiler alan IŞİD, ilk kez kadın savaşçılarını tanıttığı bir video yayınladı. Videoda, Suriye’nin doğusunda örgüt üyesi erkeklerle birlikte cephede bulunan kadınlar yer alıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 7 Şubat’ta yayınlanan videoda, vücutları ve yüzleri tamamen kapalı kadın savaşçılar cephede erkek savaşçıların hemen yanında görülüyor. Video, IŞİD’in “Halifeliğin İçinden” adlı video dizisi kapsamında yayımlandı ve örgütün Telegram’daki kanallarından paylaşıldı. Videonun cihatçılar arasında tartışma yaratması bekleniyor.

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