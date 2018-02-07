IŞİD yöneticisinin de yargılandığı davada 3 tahliye

Sakarya'da, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Halis Bayancuk'un da yargılandığı davada, 3 sanık tahliye edildi. Davada 8'i tutuklu 11 sanık yargılanıyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 2 tutuksuz sanık ve avukatları davada hazır bulundu.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, savcının tutukluluk halinin devamına ilişkin görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

BAYANCUK'A TAHLİYE YOK

Mahkeme heyeti, A.Ö, F.K. ve M.M.U'nun adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, aralarında Halis Bayancuk'un da olduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.