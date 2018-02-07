  • BIST 115.457
  • Altın 160,150
  • Dolar 3,7692
  • Euro 4,6665
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
07.02.2018 02:05

IŞİD yöneticisinin de yargılandığı davada 3 tahliye

»
IŞİD yöneticisinin de yargılandığı davada 3 tahliye
Sakarya'da, IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Halis Bayancuk'un da yargılandığı davada, 3 sanık tahliye edildi. Davada 8'i tutuklu 11 sanık yargılanıyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. 2 tutuksuz sanık ve avukatları davada hazır bulundu.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları, savcının tutukluluk halinin devamına ilişkin görüşüne katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

BAYANCUK'A TAHLİYE YOK

Mahkeme heyeti, A.Ö, F.K. ve M.M.U'nun adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, aralarında Halis Bayancuk'un da olduğu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma Uzman Erbaş alımı 2017/10 başvuru sonuçları açıklandı06 Şubat 2018 Salı 20:32
  • EBA’ya nasıl giriş yapılır? EBA yarışma başvuru bilgileri...06 Şubat 2018 Salı 20:27
  • Türkiye'de tutuklanan Fransız gazeteci: Tek dostum gardiyandı06 Şubat 2018 Salı 20:16
  • Boydak Holding'te 15 Temmuz günü ne oldu06 Şubat 2018 Salı 19:28
  • Yandaş yazar genelev istedi!06 Şubat 2018 Salı 19:24
  • İki KHK daha yasalaştı06 Şubat 2018 Salı 19:21
  • Şarkıcı ve başroldeki oyuncu hariç, klipteki herkes gözaltında06 Şubat 2018 Salı 19:03
  • Atilla Taş davasında flaş gelişme!06 Şubat 2018 Salı 18:35
  • Gözaltına alınan TRT programcısı için karar belli oldu06 Şubat 2018 Salı 18:05
  • Alpay ve Altan kararı uygulanmayan AYM Başkanı o toplantıya katılmadı06 Şubat 2018 Salı 17:41
    • FOTO GALERİ
    • İzdivaç programlarına skandallarıyla damga vurdular...
    • Dünyanın en güzel sakallı kadını olabilir...
    • NASA canlı yayınına UFO girdi
    VİDEO GALERİ
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    • Sinop'ta nükleer karşıtlarına polis müdahalesi
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti