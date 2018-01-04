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04.01.2018 04:20

IŞİD üyesi 2 kişi tutuklandı

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IŞİD üyesi 2 kişi tutuklandı
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz diye bağırdı.

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi.

Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan IŞİD şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

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