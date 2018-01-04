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05.01.2018 05:00

IŞİD, Hamas’a savaş açtı

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IŞİD, Hamas’a savaş açtı
Suriye ve Irak’ta işgal ederek hükümdarlık kurduğu toprakların büyük bölümünü kaybeden IŞİD’in Mısır’ın Sina Yarımadası’nda faaliyet gösteren kolu, Hamas’a savaş açtığını duyurdu.

Örgütün yayınladığı videoda, Hamas ile işbirliği yapıldığı iddia edilen bir kişi öldürülürken, IŞİD destekçilerine de Gazze’de Hamas’a saldırma çağrısı yapıldı.

Sputnik Türkiye’nin Washington Post’tan aktardığı habere göre, IŞİD'in Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki kolu 22 dakikalık bir video yayınlayarak Gazze merkezli Hamas'a savaş açtı. 

"Onlara asla teslim olmayın; patlayıcı, tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın"

ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun çevirisini yaptığı video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıkladığı görüntülerle başladı. Ardından IŞİD'in Gazze'deki mensuplarına yapılan operasyonlar ve Trump'ın Kudüs kararını engelleyemediği gerekçesiyle Hamas'a savaş açtığı ilan edildi.

Hamas'ın 'Kafir Batı'nın izinden gitmekle’ eleştirildiği videoda, eli bıçaklı bir IŞİD üyesi "Onlara asla teslim olmayın. Patlayıcı, susturuculu tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın. Mahkemelerini, güvenlik bölgelerini bombalayın" ifadelerini kullandı.

 Hamas'ın askeri kolu ile işbirliği yapmakla suçlanan bir kişi de Hamas'tan ayrıldığı öne sürülen bir başka IŞİD üyesi tarafından infaz edildi.

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