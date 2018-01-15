İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı

Bursa'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)- Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa organize Sanayi Bölgesi Eflatun Caddesi'nde meydana geldi. Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye işçi taşıyan Erol Y. yönetimindeki 16 S 3626 plakalı servis minibüsü, Eflatun Caddesi'ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan 16 MAJ 73 kamyona çarptı.



Kaza nedeniyle Erol Y. ile birlikte 12 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu ifade edilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.