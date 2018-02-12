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12.02.2018 21:40

İş yerindeki tartışma cinayetle bitti

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İş yerindeki tartışma cinayetle bitti
Kahramanmaraş 'ta Erkan B., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı Metin Kuloğlu'nu (49) tabancayla öldürüp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Vakıf Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan B. ve Metin Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İŞ YERİNDE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Erkan B., tabancayla Kuloğlu’na ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürülen Metin Kuloğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan Erkan B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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