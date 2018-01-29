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29.01.2018 20:50

İş isteyen adam kendini yaktı; AKP’li başkan: Kurgu mu bilemiyorum...

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İş isteyen adam kendini yaktı; AKP’li başkan: Kurgu mu bilemiyorum...
Balıkesir’de bir kişi, belediyenin iş vermediğini belirterek kendini yaktı.

Mustafa B., bugün saat 11.30 sıralarında aynı binada hizmet veren Altıeylül ve Karesi belediyelerine giderek iş talebinde bulundu.

Ancak adama her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle Nisan 2018’e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabı verildi.

Mustafa B. de daha sonra belediye binası önünde üzerine döktüğü benzini ateşe verdi. Mustafa B.’nin alev alan giysileri, çevredekiler ve itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü.

Yaralı adam Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mustafa B.’nin cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıktığı ve borcu olduğu öğrenildi.

AKP’li Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, olayın üzücü olduğunu belirterek, “Kayıtlara baktırıyorum. İş başvurusu var mı yok mu diye… Cinnet mi geçirdi, ailevi problemleri mi var, yoksa olay kurgu mu bilemiyorum. Denetimli serbestlikle bırakılmış, her gün imza atması gerekiyormuş. Bu kişilerin belediyede çalışması da mümkün değil. Olay belediyeye mal edilirse üzülürüz” diye konuştu.

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