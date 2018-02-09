  • BIST 114.264
  • Altın 162,191
  • Dolar 3,8251
  • Euro 4,6828
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
09.02.2018 03:25

İş adamı genç mankenle evlenmekten son anda vazgeçti

»
İş adamı genç mankenle evlenmekten son anda vazgeçti
Berlinli milyarder iş adamı Hans Georg Naeder, 28 yaşındaki manken ve psikoloji öğrencisi sevgilisi Nathalie Scheil’le evlenmekten son anda vazgeçti.

Bild gazetesi, düğün için tüm hazırlıkları tamamlayan, hatta davetiye bile dağıtan 56 yaşındaki Hans Georg Naeder’in aldatıldığını düşündüğü için düğünü iptal ettiğini yazdı. Habere göre Naeder, yaklaşık 500 davetliye düğünün iptal edildiğini mektup yazarak bildirdi. Naeder ile Nathalie Scheil, geçen yaz ünlülerin uğrak yeri ‘Borchardt’ restoranında yemek yedikleri sırada tanıştı. Mankenlik yapan ve üniversitede psikoloji eğitimi alan Scheil’e gönlünü kaptıran işadamı, evlenme kararı aldı. Ancak yaşadıkları bir olay iş adamını bu kararından vazgeçirdi.

ÜÇ KİŞİ GİRDİ, BİR KİŞİ KALDI

Gazetenin haberine göre, Scheil, Naeder’in Berlin dışında olduğu sırada katıldığı bir partiden eve üç kişiyle döndü. Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, eve gelen üç erkek misafirden ikisi yaklaşık yarım saat sonra evden ayrıldı. Üçüncü kişi ise bir süre daha evde kaldı. Sabah saat 09.00 gibi de eve hizmetçi geldi. Hizmetçi kadın, önce koltuğun üzerinde ceket ve şapka gördü, daha sonra da erkek misafiri. Selamlaştıktan sonra mutfağa geçen kadın, sönmüş mumlar ve içilmiş şampanya şişesi buldu. Hizmetçi tekrar salona döndüğünde bu kez ceket ve şapkanın olmadığını fark etti. Ardından kapanan kapı sesini duydu.

Berlinli iş adamı Hans Georg Naeder de bu olayın ardından evlilikten vazgeçti. Protez bacak da dahil tıbbi malzeme üreten ve 8 bin çalışanı bulunan Naedler, 2.2 milyar euro servetiyle Almanya’nın en zenginleri arasında yer alıyor.(hürriyet)

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 110 bin prezervatif bir anda tükendi07 Şubat 2018 Çarşamba 21:08
  • Müşteri çekmek için çıplak garson kullanan adam tutuklandı07 Şubat 2018 Çarşamba 19:11
  • 2018 YÖKDİL başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?07 Şubat 2018 Çarşamba 16:37
  • İki kardeşin nikahları aynı anda kıyıldı07 Şubat 2018 Çarşamba 12:21
  • "Otizmli kardeşi için platform yarattı"07 Şubat 2018 Çarşamba 10:11
  • Türkiye için kuraklık alarmı!07 Şubat 2018 Çarşamba 08:35
  • Güney Kore erkekleri neden makyaj yapıyor?06 Şubat 2018 Salı 21:45
  • YÖK “online başvuru” hizmetini başlattı06 Şubat 2018 Salı 17:51
  • Bu da halay çekerek tıraş eden berber06 Şubat 2018 Salı 13:31
  • 50 yıldır bozuk daktilolara adeta can veriyor06 Şubat 2018 Salı 11:26
    • FOTO GALERİ
    • 20'nci kattan düşmüştü! Korkunç gerçek ortaya çıktı...
    • İşte evinizin en bakterili yerleri
    • Ezgi Mola'dan sert tepki: "Bedenimle..."
    VİDEO GALERİ
    • Arda Turan, Aslıhan Doğan'a evlenme teklif etti
    • Üst geçitte korkutan intihar girişimi
    • Taksim Meydanı'nda ilk defa denendi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti