Irmak Ünal 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı

Hatice Aslan ile birlikte ‘KAPAN’ adlı kısa film için kamera karşısına geçen Irmak Ünal, İpekyolu Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Yapımcılığını Canan Çelik’in, yönetmenliğini Korhan Günay’ın üstlendikleri film, çöp evde fareler arasında çekildi. Çekimleri 6 gün süren filmde Hatice Aslan ve Irmak Ünal anne kızı canlandırdılar. Hürriyetlerini ve hüviyetlerini kaybetmiş bu iki kadın, umutlarını bir yalana bağlamış birbirleri ile kedi fare oyunu oynamaktadırlar. Aile içi çarpık ilişkinin anlatıldığı kısa film ile Irmak Ünal, festivalde büyük alkış aldı.