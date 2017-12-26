Irmak Ünal 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı

Yapımcılığını Canan Çelik’in, yönetmenliğini Korhan Günay’ın üstlendikleri film, çöp evde fareler arasında çekildi. Çekimleri 6 gün süren filmde Hatice Aslan ve Irmak Ünal anne kızı canlandırdılar. Hürriyetlerini ve hüviyetlerini kaybetmiş bu iki kadın, umutlarını bir yalana bağlamış birbirleri ile kedi fare oyunu oynamaktadırlar.
Aile içi çarpık ilişkinin anlatıldığı kısa film ile Irmak Ünal, festivalde büyük alkış aldı.
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