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11.01.2018 00:40

Irkçı Alman örgütünün öldürdüğü Enver Şimşek davasında gelişme

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Irkçı Alman örgütünün öldürdüğü Enver Şimşek davasında gelişme
Münih'te devam eden NSU davasının 403'üncü duruşmasında örgütün öldürdüğü Enver Şimşek'in oğlu söz aldı. Şimşek, mahkeme heyetinden baş sanık Beate Zschäpe'nin mümkün olan en yüksek cezaya çarptırılmasını istedi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe ile örgüte yardım ve yataklıkla suçlanan dört kişinin yargılandığı davada, bugün 403'üncü duruşma yapıldı.

Duruşmada söz alan NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek'in oğlu Abdulkerim Şimşek, sadece örgütün işleyişine ilişkin önemli itiraflarda bulunan Carsten S.'nin özrünü kabul ettiğini söyledi ama baş sanık Beate Zschäpe ve diğer sanıkların "en yüksek cezaya" çarptırılmasını istedi.

Şimşek babasının öldürüldüğü güne ilişkin hatırladıklarını da mahkeme heyeti ile paylaştı. 2000 yılında, henüz 13 yaşında Saarbrücken'de yatılı bir okulda öğrenciyken babasının vurulduğu haberini aldığını anlatan Şimşek, derhal babasının kaldırıldığı hastaneye gittiğini söyledi. Babası için "sol gözü paramparça olmuştu" diyen Şimşek, onu canlı olarak son kez o gün gördüğünü anlattı. Bugün 2 yaşında bir kızı olduğunu söyleyen Şimşek, "Ona dedesinin katilinin Naziler olduğunu anlatmak zorunda kalacağım" diye konuştu.

Enver Şimşek, ırkçı NSU örgütünün 8'i Türk, 1'i polis 10 kurbanının ilkiydi. Şimşek, 9 Eylül 2000’de Nürnberg’deki seyyar çiçek standında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

NSU'nun hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe "cinayete iştirak" suçlamasıyla yargılanıyor. Federal Savcılık, Zschäpe için müebbet hapis cezası istedi. Mahkemenin bu yıl içerisinde hüküm vermesi bekleniyor.

Almanya'da, 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldürme, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu bir yangında ortaya çıkmıştı. Örgütün diğer iki üyesi Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhardt bu yangında hayatını kaybetmişti.

(evrensel)

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