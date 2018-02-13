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13.02.2018 18:15

İrgil: Projelerde kaç işçi hayatını kaybetti?

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İrgil: Projelerde kaç işçi hayatını kaybetti?
CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na son beş yılda açılışı yapılmış olan projelerde hayatını kaybetmiş ve yaralanmış işçileri sordu.

Meclis gündemine taşınan 3. havalimanı inşaatındaki iş güvenliği eksikliği ve gizlenen işçi ölümlerine ilişkin iddiaların ardından yapımı tamamlanmış diğer projeler Meclis gündeminde. 

İrgil, üç yıl önce yapımına başlanan ve kayıtlı 31 bin kişinin çalıştığı 3. havaalanı inşaatında bugüne kadar onlarca işçinin yaşamını yitirdiği, çalışanların şantiyeyi ‘mezarlık’ olarak tanımladığı ve iş güvenliği için hiçbir önlem alınmadığı yönündeki iddialara soru önergesinde yer verdi. Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine para verilerek ölümlerin gizlendiği iddialarını da vurgulayan İrgil, “Daha önce de bazı projelerin yapım süreçlerinde, iş güvenliği olmadığı için hayatlarını kaybeden işçiler olduğu kamuoyuna yansıyan haberlerden bilinmektedir ancak bugüne dek işçi ölümlerine ilişkin veriler resmi olarak paylaşılmamıştır” dedi. İrgil, Çalışma Bakanına şu soruları yöneltti:

1- Osmangazi Köprüsü’nün inşaatında kaç işçi hayatını kaybetti, kaç işçi yaralandı?

2- 3. Köprü inşaatında kaç işçi hayatını kaybetti, kaç işçi yaralandı?

3-  Avrasya tüneli inşaatında kaç işçi hayatını kaybetti, kaç işçi yaralandı?

4- Marmaray inşaatında kaç işçi hayatını kaybetti, kaç işçi yaralandı?

5- 3. Havalimanı inşaatında kaç işçi hayatını kaybetti, kaç işçi yaralandı?

6- 3. Havalimanı inşaatında iş güvenliği denetimi yapılmakta mıdır? Bakanlığınızın üç yıldır yaptığı denetimler neticesindeki raporlamaları nedir?

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