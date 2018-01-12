İrgil: AYM AİHM'e gitsin

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurması önerisinde bulundu. İrgil, “Öyle bir haldeyiz ki, hukuk perişan, AYM hiç böyle hakarete uğramamıştı. Bence AYM, AİHM’e gitsin” dedi.

Anayasa Mahkemesi hak ihlali yapıldığına dair karar verdi, yerel mahkeme kararın Resmi Gazetede yayımlanmamış olması nedeniyle tanımadı ve AYM’nin hak ihlali dediği tutukluluğa devam kararı verdi. Bunun üzerine AYM, gece twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak gerekçeli karara internet sitesinden ulaşılabileceğini açıkladı.

AYM ile alt mahkemenin geç saatlerde yaptığı bu atışmayı değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, esprili bir yaklaşımda bulundu:

“Öyle ciddiyetsiz bir ülke haline geldik ki, mizahtan öte. Alt mahkeme üst mahkemeye resmen ‘Sen kimsin!’ dedi. İktidar da hoşlanmadığı kararlar çıktığında aynısını söylüyor! Artık öyle bir hale geldik ki, hukuk perişan. AYM hiç böyle hakarete uğramamıştı. O yüzden naçizane tavsiyem bence AYM ya kapısına kilit vursun, ya da hak mağduriyeti nedeniyle AİHM’e başvursun.”