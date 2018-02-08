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09.02.2018 03:25

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

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İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu
Kanal D ekranlarında sabah haberlerini sunarken, 16 Nisan referandumu için “Hayır” oyu vereceğini açıkladığı için kovulan İrfan Değirmenci’nin yeni adresi belli oldu...

Kanal D ekranlarında sabah haberlerini sunarken, 16 Nisan referandumu için “Hayır” oyu vereceğini açıkladığı için kovulan İrfan Değirmenci’nin yeni adresi belli oldu.

Değirmenci bundan sonra BirGün gazetesinde yazılarıyla okuyucunun karşısına çıkacak. Değirmenci’nin BirGün’e katıldığını ise gazeteci Barış İnce Twitter hesabından duyurdu. İnce, İrfan Değirmenci’yi mentionlayarak, “Hoş geldin gazetemize” ifadesini paylaştı.

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