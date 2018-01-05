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05.01.2018 21:25

İrfan Değirmenci'den binlerce kez paylaşılan tweet: "HAYIR biz büyüğüz biz"

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İrfan Değirmenci'den binlerce kez paylaşılan tweet: "HAYIR biz büyüğüz biz"
16 Nisan referandumunda 'Hayır' diyeceğini açıkladığı için işine son verilen İrfan Değirmenci'nin mesajı binlerce paylaşım aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 16 Nisan referandumunda 'Hayır' diyeceğini açıkladığı için işine son verilen haber spikeri İrfan Değirmenci, bugün  kaybettiğimiz usta sanatçı Munir Özkul'un repliğini alıntılayarak twitter'dan paylaştı.

Değirmenci'nin takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanan ve bolca etkileşim alan paylaşımı şöyle:

"Bak beyim,sana iki çift lafım var. koskoca adamsın.Paran var,pulun var,her şeyin var.Binlerce kişi çalışıyor emrinde.Yakışır mı sana ekmekle oynamak?...Ama nasıl yakışmaz...Büyük patron,milyarder, para babası,fabrikalar sahibi...Sen mi büyüksün?HAYIR biz büyüğüz,biz” #MünirÖzkul

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