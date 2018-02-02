  • BIST 118.119
  • Altın 161,180
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
02.02.2018 23:30

İrem Derici'nin olaylı gecesi: Hayranlarını şoke etti

»
İrem Derici'nin olaylı gecesi: Hayranlarını şoke etti
Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı.

Geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şoke etti.

‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre, 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı. 

Önceki akşam Nişantaşı'nda bir partiye katılan Derici, parti sonrası soluğu Cihangir'de alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrıldı. Alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta zorlanan ve yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan ünlü şarkıcı, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. İrem Derici, magazin muhabirlerinin kendisini görüntülediğini fark edince etrafa küfürler savurdu. Daha sonra Derici, yanındaki arkadaşının desteğiyle taksiye binerek uzaklaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü şairin durumu çok ağır!02 Şubat 2018 Cuma 12:27
  • Ünlü çift boşanıyor!02 Şubat 2018 Cuma 12:12
  • Demet Akalın'dan Seren Serengil yorumu02 Şubat 2018 Cuma 11:45
  • Emrah'ın müstakbel gelininden kıskançlık krizi! "O benim.."02 Şubat 2018 Cuma 11:19
  • Ahmet Kural - Sıla aşkının bitme nedeni ortaya çıktı02 Şubat 2018 Cuma 10:56
  • Seren Serengil ile ilgili flaş gelişme!02 Şubat 2018 Cuma 10:46
  • Şevval Sam: Müzeyyen Senar'la aynı ruh ailesindeniz02 Şubat 2018 Cuma 08:45
  • Tayfun Erdoğan'ın hesabından uyardı01 Şubat 2018 Perşembe 22:15
  • Murat Evgin ile Elif Evgin anlaşarak boşandı01 Şubat 2018 Perşembe 22:13
  • 'Çocuklar Duymasın'da 'Tutku' şoku!01 Şubat 2018 Perşembe 22:08
    • FOTO GALERİ
    • İnanılmaz görüntü! El ve ayaklarından ağaç çıkıyor
    • "Kapanma partisi, çocuk istismarıdır"
    • Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
    VİDEO GALERİ
    • Darmık Dağı ele geçirildi
    • Çukur 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
    • Seren Serengil cezaevine böyle gitti
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti