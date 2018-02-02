İrem Derici'nin olaylı gecesi: Hayranlarını şoke etti

Şarkıcı İrem Derici, alkolün dozunu fazla kaçırınca ayakta duramadı.

Geçtiğimiz yıl sağlık problemleri nedeniyle günlerce hastanede kalan İrem Derici, hayranlarını şoke etti.

‘Söylemezsem Olmaz’ programının haberine göre, 30 yaşındaki popçunun, eğlence çıkışı basına yansıyan görüntüleri ile kendine dikkat etmediği ortaya çıktı.

Önceki akşam Nişantaşı'nda bir partiye katılan Derici, parti sonrası soluğu Cihangir'de alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrıldı. Alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta zorlanan ve yanındaki arkadaşının desteğiyle yürümeye çalışan ünlü şarkıcı, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. İrem Derici, magazin muhabirlerinin kendisini görüntülediğini fark edince etrafa küfürler savurdu. Daha sonra Derici, yanındaki arkadaşının desteğiyle taksiye binerek uzaklaştı.