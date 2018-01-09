İranlı vekil: 3 bin 700 kişi tutuklandı

İran’da reformcu milletvekillerinden Mahmud Sadigi, ülke genelindeki protestolarda 3 bin 700 kişiyi tutukladığını öne sürdü.

İran'da reformcu milletvekillerinden Mahmud Sadigi, 2 haftada 3 bin 700 kişiyi tutukladığını öne sürdü.

Mahmud Sadigi'nin açıkladığı rakam İran Meclisi'nin resmi haber sitesinde yer aldı. Yetkililer daha önce başkent Tahran'da yüzlerce kişinin tutuklandığını, diğer bölgelerde bu sayının çok daha az olduğunu açıklamıştı.

Sadigi, 3 bin 700 tutuklamanın en iyimser tahmin olduğunu, zira birçok farklı güvenlik gücü grubunun olaylara müdahil olduğunu belirtti. Bunlara Devrim Muhafızları, Besiç ve isyanla mücadele ekipleri dahil.

İçişleri Bakanı Abdulreza Rahmani Fazli, hükümet karşıtı gösterilere 42 bin kişinin katıldığını açıklamıştı. Sadigi bu açıklamasıyla, göstericilerin neredeyse yüzde 10'unun tutuklandığını savunuyor.

Reformcu vekil, bu sayıya nasıl ulaştığını ise açıklamadı. Reformcular, son protestolara katılmasa da, benzer açıklamalar yaparak muhafazakar rakipleri üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar.

Associated Press'e bilgi veren İran dışındaki insan hakları grupları, bu sayının şaşırtıcı olmadığını zira yetkililerin protestolar katılmayan öğrencileri de "sözde önlem amaçlı” tutukladığını belirtiyor. 2009'daki gösterilerde bu şekilde 4 bin kişi tutuklanmıştı. (VOA)