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03.01.2018 03:40

İran'dan Trump'a çarpıcı yanıt

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İran'dan Trump'a çarpıcı yanıt
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İnsanlar çok az gıdaya ve büyük bir enflasyona sahip ve insan hakları yok. ABD izliyor!" şeklindeki twitter mesajına İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter üzerinden cevap verdi.

Trump hükümet karşıtı eylemlerin sarstığı İran'a Twitter'dan yüklenmeyi sürdürüyor.

ABD Başkanı bugün attığı İran'a ilişkin son tweetde "Nihayet İran halkı gaddar ve yozlaşmış İran rejimine karşı hareket ediyor. Başkan (Barack) Obama'nın aptalca onlara verdiği paralar terörizme ve onların ceplerine gitti. İnsanlar çok az gıdaya ve büyük bir enflasyona sahip ve insan hakları yok. ABD izliyor!" ifadelerini kullandı.

'İRAN HALKININ PROTESTO HAKKI VARDIR'

İran'dan ise Trump'a hızlı bir yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinen paylaştığı mesajda "İran'ın güvenliği ve istikrarı kendi halkına bağlıdır ve Trump'ın bölgesel şov yapmada en iyi dostlarının aksine İran halkının oy verme ve protesto etme hakkı vardır. Bu büyük mücadelelerle kazanılmış haklar korunacaktır ve ülkeye sızan unsurların bunları şiddet ve yıkımla sabote etmesine izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı

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