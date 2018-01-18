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18.01.2018 13:35

İran'dan Suudi Arabistan'a sert sözler

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İran'dan Suudi Arabistan'a sert sözler
İran’ın dini lideri Ali Hamaney Suudi Arabistan’ın ABD ve İsrail ile olan uyumunun “kesinlikle Müslümanlara ihanet” olduğunu söyledi.

Hamaney'in resmi web sitesinde yayınlanana göre Salı günü Tahran'da İslam ülkelerinden meclis temsilcilerinin katıldığı bir konferansta konuşan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Kudüs'ün “şüphesiz” Filistin'in başkenti olduğunu ve Washington'un “başarısızlığa uğrayacağını” söyledi.

"SUUDİ ARABİSTAN MÜSLÜMANLARA İHANET EDİYOR"
 
Asya'nın Sesi'nin aktardığına göre Suudi Arabistan'ın ABD ve Siyonistlere yardım ettiğini söyleyen Hamaney, “Bu kesinlikle İslam ümmetine ve Müslüman dünyasına ihanettir” dedi.
 
"İSLAM DÜNYASINDAKİ SAVAŞ DURDURULMALI"
 
Hamaney şunları söyledi:
 
“İslam dünyası, bu kadar geniş bir nüfusa ve bir çok imkana sahipken, kesinlikle dünyada büyük bir güç olabilir ve bu birlik yoluyla etkili olur. Bu nedenle İslam dünyasındaki savaş durdurulmalı ve Siyonist rejim için güvenli bir cennet oluşturulmasına izin verilmemeli."

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