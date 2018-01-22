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22.01.2018 16:10

İran'dan Suriye açıklaması

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İran'dan Suriye açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi

Türkiye, Suriye’nin Afrin bölgesinde “Zeytin Dalı” Harekatını sürdürürken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereğini vurguladı. 

Behran Kasimi, haftalık basın toplantısında, Suriye’nin Afrin kentinde “Zeytin Dalı” Harekatını yürüten Türkiye için "Türkiye ile aramızdaki münasebetleri göz önünde bulundurarak iyi ilişkilerle diyaloglara sahibiz” dedi. Mehr haber ajansına göre, Kasımi şöyle devam etti:

“Geçen gün de yaptığımız bir yazılı açıklamada Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğimizi bildirmiştik. Böylece sözü geçen krizin bir an önce sona erip Astana müzakerelerinin sürdürülmesi gibi siyasi yollarla çözülmesini temenni ediyoruz. Ancak bu yönde de tüm tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğine saygı duyması gerekmektedir.”

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