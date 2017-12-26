İran'dan iddialı istihbarat açıklaması

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran istihbaratının “bölgenin en büyük istihbarat sistemi” olduğunu savundu.

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran istihbaratının “bölgenin en büyük istihbarat sistemi” olduğunu savunarak “DEAŞ’tan ele geçirilen belgelerin yayınlanması ardından bizim bu terör örgütünün içine sızmayı bile başarabildiğimizi göreceksiniz” dedi.

Muhsin Rızai, Devrim Muhafızları’na bağlı “Uçakları Koruma Ordusu”nun 33. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada İran’ın geçen 300 sene boyunca karşılaştığı en büyük sorununun güç alanında ortaya çıkan boşluklar olduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansına göre, konuşması sırasında İran istihbaratını, “bölgenin en büyük istihbarat sistemi” olarak niteleyen Rızai, “DEAŞ’tan ele geçirilen belgelerin yayınlanması ardından bizim bu terör örgütünün içine sızmayı bile başarabildiğimizi göreceksiniz” dedi.

Rızai, “Halihazırda da sınırlarımızın ötesinde teröre karşı mücadele ediyoruz zira İran’ın güvenliği bölgedeki ülkelerin güvenliğine bağlıdır” ifadelerini de kullandı.