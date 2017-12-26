  • BIST 112.007
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,8145
  • Euro 4,5264
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -4 °C
27.12.2017 03:15

İran'dan iddialı istihbarat açıklaması

»
İran'dan iddialı istihbarat açıklaması
İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran istihbaratının “bölgenin en büyük istihbarat sistemi” olduğunu savundu.

İran Düzeninin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İran istihbaratının “bölgenin en büyük istihbarat sistemi” olduğunu savunarak “DEAŞ’tan ele geçirilen belgelerin yayınlanması ardından bizim bu terör örgütünün içine sızmayı bile başarabildiğimizi göreceksiniz” dedi.

Muhsin Rızai, Devrim Muhafızları’na bağlı “Uçakları Koruma Ordusu”nun 33. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada İran’ın geçen 300 sene boyunca karşılaştığı en büyük sorununun güç alanında ortaya çıkan boşluklar olduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansına göre, konuşması sırasında İran istihbaratını, “bölgenin en büyük istihbarat sistemi” olarak niteleyen Rızai, “DEAŞ’tan ele geçirilen belgelerin yayınlanması ardından bizim bu terör örgütünün içine sızmayı bile başarabildiğimizi göreceksiniz” dedi.

Rızai, “Halihazırda da sınırlarımızın ötesinde teröre karşı mücadele ediyoruz zira İran’ın güvenliği bölgedeki ülkelerin güvenliğine bağlıdır” ifadelerini de kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriye savaş uçağı düşürüldü26 Aralık 2017 Salı 21:51
  • "Doğurganlık oranının düşmesi Erdoğan'ın vizyonunu tehdit ediyor"26 Aralık 2017 Salı 21:50
  • Çin'de 'Köpek Trump' Yılı26 Aralık 2017 Salı 19:06
  • 7 saat yürüyerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar26 Aralık 2017 Salı 17:08
  • IŞİD'den yılbaşında saldırı çağrısı26 Aralık 2017 Salı 15:52
  • Katar ve Suudi Arabistan arasında 'satranç' krizi26 Aralık 2017 Salı 15:47
  • Kosova Başbakanı için kravat yardımı kampanyası başladı26 Aralık 2017 Salı 15:44
  • İsrail 4 Filistinli'yi vurdu26 Aralık 2017 Salı 15:15
  • Mısır'da 15 kişi idam edildi!26 Aralık 2017 Salı 13:22
  • Sırbistan o ismi Türkiye'ye iade etti26 Aralık 2017 Salı 12:41
    • FOTO GALERİ
    • İşte yaşlanmayı geciktiren 4 önemli tüyo
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti