İran'dan flaş karar!

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in erken yaşlarda dil öğretiminin kültürel işgalin yolunu açtığı yönündeki sözlerinin ardından flaş bir karar alındı.
İran Yüksek Eğitim Konseyi, ilkokullarda İngilizce öğretimini yasakladı.
Devlet televizyonuna konuşan konsey başkanı Mehdi Navid-Adham, "Devlet okulları veya özel okullarda müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve düzenlemelere aykırıdır" ifadelerini kullandı.
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