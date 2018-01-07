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07.01.2018 22:40

İran'dan flaş karar!

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İran'dan flaş karar!
İran Yüksek Eğitim Konseyi, ilkokul düzeyindeki okullarda İngilizce öğretilmesini yasakladı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in erken yaşlarda dil öğretiminin kültürel işgalin yolunu açtığı yönündeki sözlerinin ardından flaş bir karar alındı.

İran Yüksek Eğitim Konseyi, ilkokullarda İngilizce öğretimini yasakladı.

Devlet televizyonuna konuşan konsey başkanı Mehdi Navid-Adham, "Devlet okulları veya özel okullarda müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve düzenlemelere aykırıdır" ifadelerini kullandı.

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