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14.02.2018 23:00

İran'dan ABD'ye: Suriye çağırdığı için buradayız

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İran'dan ABD'ye: Suriye çağırdığı için buradayız
Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının meşru olduğunu, Şam'ın davetine dayandığını ve ABD kuvvetlerini ülkeyi terk etmeye çağırdığını söyledi.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir.

Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Akbar Velayati, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a tepki olarak şunları söyledi: "İran'ın Suriye'deki askeri varlığı Suriye hükümetinin daveti üzerinedir. Suriye hükümetinin izni olmaksızın orada bulunanlar Suriye'yi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.

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