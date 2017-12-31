İran'daki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

İran’da ekonomik gidişi protesto amacıyla başlayan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İran’da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.

Başkent Tahran, Raşt, Meşhed, Kirmanşah, İsfahan ile Hamadan’ın yanı sıra İran’ın dini yönetim merkezi Kum’da düzenlenen protestoların ortaya çıkışı ekonomik sebepler olsa da halkın tepkisi siyasi rejime yönelmiş durumda.

Dorud kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Ölüm olayları İranlı yetkililer tarafından da doğrulandı.

Lorestan vilayeti güvenlik şefi ve vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dorud’daki gösteride ölen iki kişinin İran polisince değil, 'yabancı ajanlarca' öldürüldüğünü söyledi.