  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
01.01.2018 02:20

İran'daki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

»
İran'daki protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti
İran’da ekonomik gidişi protesto amacıyla başlayan protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İran’da ekonomik taleplerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler sürüyor.
Başkent Tahran, Raşt, Meşhed, Kirmanşah, İsfahan ile Hamadan’ın yanı sıra İran’ın dini yönetim merkezi Kum’da düzenlenen protestoların ortaya çıkışı ekonomik sebepler olsa da halkın tepkisi siyasi rejime yönelmiş durumda.

Dorud kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Ölüm olayları İranlı yetkililer tarafından da doğrulandı.

Lorestan vilayeti güvenlik şefi ve vali yardımcısı Habibollah Khojastehpur İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Dorud’daki gösteride ölen iki kişinin İran polisince değil, 'yabancı ajanlarca' öldürüldüğünü söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Protestolara karşı sosyal medyaya yasak!31 Aralık 2017 Pazar 16:38
  • Başbakana 250 dolar ceza! Nedeni ise...31 Aralık 2017 Pazar 16:18
  • İran: Demir yumrukla karşılaşacaklar31 Aralık 2017 Pazar 15:56
  • Afganistan'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var31 Aralık 2017 Pazar 14:23
  • Yılın son gününde Yunanistan’da korkutan deprem31 Aralık 2017 Pazar 13:38
  • Deniz uçağı düştü: Altı ölü31 Aralık 2017 Pazar 12:39
  • İngiltere’de 12 katlı binada yangın30 Aralık 2017 Cumartesi 22:39
  • 'İltica krizi'nde Yunanistan'dan yeni adım30 Aralık 2017 Cumartesi 21:42
  • Fransa'da yılbaşı gecesi için 140 bin polis görevlendirildi30 Aralık 2017 Cumartesi 20:56
  • Saint Petersburg bombacısı gözaltına alındı30 Aralık 2017 Cumartesi 19:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti